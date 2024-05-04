مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: كنا قريبين جدا من السنوار..

القدس المحتلة/سما/

ادعى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، اليوم السبت، إن إسرائيل كانت "قريبا جدا" من الوصول إلى رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "أخطأته ببضعة أيام"، مشددا على أن الحرب لن تنتهي قبل اغتيال زعيم الحركة التي شمن هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكد هتغبي، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، أصدر أوامر للجيش الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالقرب من الحدود مع مصر، رغم المعارضة الدولية الواسعة للهجوم على المنطقة التي تؤوي نحو 1.4 مليون نازح، مؤكدا أن واشنطن مطلعة على الخطط الإسرائيلية بهذا الشأن.

وقال هنغبي إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي زار إسرائيل خلال الأسبوع الماضي، أجرى جولة في منطقة كرم أبو سالم حيث التقى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، للإطلاق على الجهود الإسرائيلية المزعومة لزيادة حجم المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، وشاهد بنفسه الاستعدادات الميدانية للهجوم المقرر في رفح.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن الجيش وضع فرقتين عسكريتين بالقرب من رفح تمهيدا لعملية عسكرية مقررة على المدينة، وأضاف أن بلينكن شاهد عددًا لا ينتهي من الدبابات في غلاف غزة عند ذهابه إلى معبر كرم أبو سالم، مؤكدا أن الأوامر صدرت للجيش لاجتياح رفح وأن إسرائيل لن تكشف لأعدائها عن الموقع المحدد للهجوم.

في المقابل، أكد هنغبي أن إسرائيل مستعدة لإجراء مباحثات مع لبنان حوب المناطق الحدودية المتنازع عليها، مشددا على أن التركيز الإسرائيلي ينصب على "الجبهة الجنوبية" في إشارة إلى الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 211 يوما؛ مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان المناطق الشمالية قبل ضمان أمنهم عبر إبعاد قوات حزب الله عن المنطقة الحدودية.