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أول تعليق من السنوار على صفقة "هدنة غزة" المقترحة

السبت 04 مايو 2024 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من السنوار على صفقة "هدنة غزة" المقترحة



غزة/سما/

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الوسطاء العرب قولهم إن رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، تحدث للمرة الأولى عن صفقة التهدئة المقترحة في غزة، وذلك عبر مُمثلي حماس.

وبحسب الصحيفة، اعتبر السنوار هذه الصفقة المقترحةَ بأنها الأقرب حتى الآن لمطالب الحركة بالرغم من وجود بعض التحفظات.

ووفقا للوسطاء، من المتوقع أن تردَّ الحركة على المقترح قريبا.

وفي السياق، قال القيادي في حماس محمود المرداوي، أن وفد الحركة يناقش في القاهرة المقترحات المقدمة و رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يرغب في إبرام صفقة.

وأضاف المرداوي في تصريحات للتلفزيون العبري: " لا نأبه كثيرا لتصريحات نتنياهو والضغط الأميركي يستطيع ترشيد سلوكه.

وتابع: " في النهاية لن نقبل بأي اتفاق لا يلبي تطلعات ومصالح الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن إنجاز الاتفاق مرهون بموقف أميركي يضغط على قادة الاحتلال.

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