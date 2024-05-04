  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح سحب تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين بمظاهرات فلسطين

السبت 04 مايو 2024 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح سحب تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين بمظاهرات فلسطين



واشنطن/سما/

اقترح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، السبت، مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين بالمظاهرات الداعمة لفلسطين.

وقال جونسون، في مقابلة مع موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن “الجمهوريون في مجلس النواب يستعدون للضغط على الجامعات لوقف العنف والدمار الناجمين عن احتجاجات الطلاب ضد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس”.

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه “يجب طرح فكرة مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين بالمظاهرات من ناحية، وبحث إلغاء الإعفاءات الضريبية للضغط على الجامعات بشأن المظاهرات من ناحية أخرى”.


وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، بدأ طلاب وطالبات وأساتذة جامعات رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات المحتجين، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

وكان لافتا لجوء السلطات الأمنية بالولايات المتحدة إلى القمع والعنف الشديد لفض اعتصامات الجامعات، واعتقال أكثر من ألفي محتج حتى الخميس، وفق أرقام نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

الأكثر قراءة اليوم

وفد حماس إلى القاهرة يحمل رسالة من السنوار

هافينغتون بوست: بيان هام قريب لبايدن بشأن "إسرائيل" وغزة..

مكتب نتنياهو ينشر خطة "غزة 2035"

نيويورك تايمز: المسؤولون الإسرائيليون يدرسون تقاسم السلطة في غزة مع الدول العربية بعد الحرب

قلق في الكابينت: هل يطمح نتنياهو للعثور على “الفردة الأخرى” لحذاء السنوار؟

واشنطن بوست: الولايات المتحدة دعت قطر لطرد "حماس" إن رفضت الصفقة مع "إسرائيل"

أولمرت: "إسرائيل" لن تخرج منتصرة.. وعلى الملايين ملء الشوارع احتجاجاً

الأخبار الرئيسية

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: كنا قريبين جدا من السنوار..

photo_2024-05-04_18-03-29

أول تعليق من السنوار على صفقة "هدنة غزة" المقترحة

مروان البرغوثي على رأس قائمة الأسرى المحررين في "صفقة غزة"

مفاوضات غزة: أجواء إيجابية وضمانات أمريكية بإنهاء الحرب.. الأمر يتوقف على رد "إسرائيل"

مفاوضات هدنة غزة.. "إسرائيل" تحدد شرط توجه وفدها إلى القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية