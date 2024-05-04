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مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

السبت 04 مايو 2024 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان



بيروت/سما/

استهدفت مسيرة إسرائيلية، السبت، سيارة بين قضاء بنت جبيل وبلدة كونين جنوبي لبنان، من دون سقوط إصابات، وفق إعلام رسمي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية "معادية نفذت عدوانا جويا، حيث شنت غارة مستهدفة سيارة مركونة إلى جانب الطريق العام قرب محطة الأيتام بين مدينة بنت جبيل وبلدة كونين (جنوب)".

ولم تفد الوكالة اللبنانية بوقوع إصابات جراء الاستهداف.

وذكرت أيضا أن دبابة ميركافا معادية متمركزة في مستعمرة المطلة، استهدفت أحد المنازل في بلدة كفركلا جنوب لبنان.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين السبت، اطلعت عليهما الأناضول، استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية في موقع الراهب "‏بالأسلحة المناسبة"، بالإضافة إلى استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق "إصابة مباشرة" فيهما.‏

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