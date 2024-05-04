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إصابة جندي إسرائيلي خلال اشتباكات بطولكرم

السبت 04 مايو 2024 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جندي إسرائيلي خلال اشتباكات بطولكرم



طولكرم/سما/

أصيب جندي إسرائيلي، السبت، خلال اشتباكات في بلدة "دير الغصون" شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة)، إنّ أحد عناصر وحدة "اليمام" التابعة لشرطة حرس الحدود، أصيب خلال اشتباكات قرب مدينة طولكرم، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأوضحت الصحيفة أن قوات الجيش الإسرائيلية قامت بحملة عسكرية لأكثر من 13 ساعة في دير الغصون، منذ فجر السبت.

ولم تذكر الصحيفة مدى خطورة إصابة الجندي.

وفي السياق، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين بالعملية الإسرائيلية في دير الغصون إلى 6، مشيرة إلى احتجاز جثامين 5 منهم.

ومنتصف ليلة الجمعة، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي دير الغصون، وحاصرت منزلا وقصفته بالقذائف في عملية تخللتها اشتباكات مسلحة، وفق شهود عيان للأناضول.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت ظهر السبت، انتشال جثمان فلسطيني ثالث من تحت ركام منزل هدمه الجيش الإسرائيلي في دير الغصون.

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