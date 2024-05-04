  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: أطفال غزة يعانون مستويات توتر مدمرة

السبت 04 مايو 2024 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: أطفال غزة يعانون مستويات توتر مدمرة



غزة/سما/

 حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، من الأضرار النفسية التي يتعرض لها أطفال غزة نتيجة الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر، بما في ذلك "مستويات مدمرة" من التوتر.

وقالت الأونروا في بيان على حسابها عبر منصة "إكس"، إن "الأطفال في غزة يعانون مستويات مدمرة من التوتر".

وأضافت أن "فريق الأونروا يعمل مع الأطفال والمراهقين للتخفيف من تأثير أهوال الحرب".

وتابعت: "مستشارونا يقدمون لأطفال غزة الأمل والراحة، وعلينا أن نحمي حاضرهم ومستقبلهم".

وجددت الأونروا تأكيد ضرورة "الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة".

الأكثر قراءة اليوم

وفد حماس إلى القاهرة يحمل رسالة من السنوار

تل أبيب تعاقب السلطة الفلسطينية ردا على قطع تركيا لعلاقاتها التجارية مع "إسرائيل"

هافينغتون بوست: بيان هام قريب لبايدن بشأن "إسرائيل" وغزة..

توقف إنشاء الرصيف الأمريكي قبالة شواطئ غزة مؤقتا

مكتب نتنياهو ينشر خطة "غزة 2035"

نيويورك تايمز: المسؤولون الإسرائيليون يدرسون تقاسم السلطة في غزة مع الدول العربية بعد الحرب

قلق في الكابينت: هل يطمح نتنياهو للعثور على “الفردة الأخرى” لحذاء السنوار؟

الأخبار الرئيسية

مروان البرغوثي على رأس قائمة الأسرى المحررين في "صفقة غزة"

مفاوضات غزة: أجواء إيجابية وضمانات أمريكية بإنهاء الحرب.. الأمر يتوقف على رد "إسرائيل"

مفاوضات هدنة غزة.. "إسرائيل" تحدد شرط توجه وفدها إلى القاهرة

"إسرائيل" في مفترق طرق.. تطور الحرب على غزة يتطلب قرارات شجاعة

photo_2024-05-04_14-46-09

مكتب نتنياهو ينشر خطة "غزة 2035"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية