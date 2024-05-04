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السعودية تجدد مطالبها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة

السبت 04 مايو 2024 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تجدد مطالبها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة



الرياض/سما/

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة تجدد مطالبها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وتشدد على توفير ممرات إنسانية آمنة لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

ووصل بن فرحان اليوم السبت، إلى بنغول عاصمة جمهورية غامبيا، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة"، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويبحث بن فرحان مع قادة الدول وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الموضوعات التي تهم الدول الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة ومحيطها.

كما سيقوم بتسليم رئاسة القمة لدورتها الحالية الخامسة عشرة إلى جمهورية جامبيا بعد رئاسة المملكة للدورة الرابعة عشرة.

#السعودية

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