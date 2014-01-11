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سرايا القدس تبث تسجيلا لقصف مواقع الاحتلال بـ"الهاون" (شاهد)

السبت 04 مايو 2024 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تبث تسجيلا لقصف مواقع الاحتلال بـ"الهاون" (شاهد)



غزة/سما/

بثت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، تسجيلا مصورا لقصف مواقع وتمركزات لقوات الاحتلال في محيط قطاع غزة  بالصواريخ وقذائف الهاون.

ويظهر في التسجيل عناصر "السرايا" وهم يقومون بإطلاق قذائف وصواريخ صوب مواقع لقوات الاحتلال التي تتمركز على أطاق قطاع غزة، وفي المنطقة جنوب مدينة غزة.
 


وتواصل المقاومة في غزة تصديها لقوات الاحتلال التي تنفذ عمليات كر وفر في مناطق عدة من قطاع غزة، ضمن العدوان المتواصل.
 

ووفق أحدث معطيات جيش الاحتلال، فإن 606 من عسكرييه قتلوا منذ بداية الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 261 سقطوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 من الشهر نفسه.

وارتفعت حصيلة إصابات الجيش، وفق المصدر ذاته إلى 3 آلاف و315 عسكريين منذ بداية الحرب، بينها 513 إصابة "حرجة" و874 "متوسطة".

وتواصل قوات الاحتلال حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

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