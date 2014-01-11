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مسؤولة أممية: شمال قطاع غزة يعاني مجاعة شاملة تتجه إلى جنوبه

السبت 04 مايو 2024 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولة أممية: شمال قطاع غزة يعاني مجاعة شاملة تتجه إلى جنوبه



روما/سما/

أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، وجود مجاعة شاملة في شمال قطاع غزة تنتقل نحو الجنوب.

وأكدت ماكين بحسب تقرير نشر على الموقع الرسمي للمنظمة، أن السكان في قطاع غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء، وانعدام الأمن الغذائي بعد مرور سبعة أشهر من الحرب.

وأشارت إلى أن أقوالها هذه تأتي بناء على ما رآه البرنامج على أرض الواقع، مضيفة "هناك رعب حقيقي، ومن الصعب جدا النظر إليه أو سماعه، متمنية أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والبدء في إطعام هؤلاء الناس ولا سيما في الشمال بطريقة أسرع بكثير.

وكانت المنظمات الإنسانية حذرت منذ أشهر بأن العدوان الإسرائيلي على غزة، دفع القطاع نحو حافة المجاعة.

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