شكري وعبد اللهيان يبحثان الأوضاع في غزة

الرياض/سما/

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش فعاليات الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن اللقاء تطرق إلى أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسبل إنهائها ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

يذكر أن القاهرة تستضيف عملية التفاوض بين إسرائيل وحركة حماس، حيث ترددت أنباء عن الوصول إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف، ما يؤكد أن الاتفاق بين الجانبين بات وشيكا.



وتعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول عاصمة غامبيا اليوم السبت وتستمر يومين.

وتبحث القمة قضايا العالم الإسلامي السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والمسائل الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والثقافية وقضايا الشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام، كما تناقش المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي.