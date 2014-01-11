  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شكري وعبد اللهيان يبحثان الأوضاع في غزة

السبت 04 مايو 2024 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكري وعبد اللهيان يبحثان الأوضاع في غزة



الرياض/سما/

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش فعاليات الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن اللقاء تطرق إلى أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة وسبل إنهائها ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

يذكر أن القاهرة تستضيف عملية التفاوض بين إسرائيل وحركة حماس، حيث ترددت أنباء عن الوصول إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف، ما يؤكد أن الاتفاق بين الجانبين بات وشيكا.


وتعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول عاصمة غامبيا اليوم السبت وتستمر يومين.

وتبحث القمة قضايا العالم الإسلامي السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والمسائل الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والثقافية وقضايا الشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام، كما تناقش المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي.

الأكثر قراءة اليوم

وفد حماس إلى القاهرة يحمل رسالة من السنوار

تل أبيب تعاقب السلطة الفلسطينية ردا على قطع تركيا لعلاقاتها التجارية مع "إسرائيل"

هافينغتون بوست: بيان هام قريب لبايدن بشأن "إسرائيل" وغزة..

توقف إنشاء الرصيف الأمريكي قبالة شواطئ غزة مؤقتا

نيويورك تايمز: المسؤولون الإسرائيليون يدرسون تقاسم السلطة في غزة مع الدول العربية بعد الحرب

جيروزاليم بوست: نتنياهو يفضل سلطة حماس في غزة

قلق في الكابينت: هل يطمح نتنياهو للعثور على “الفردة الأخرى” لحذاء السنوار؟

الأخبار الرئيسية

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة: أجواء إيجابية وضمانات أمريكية بإنهاء الحرب..

"إسرائيل" في مفترق طرق.. تطور الحرب على غزة يتطلب قرارات شجاعة

photo_2024-05-04_14-46-09

مكتب نتنياهو ينشر خطة "غزة 2035"

خلافات في الحكومة الإسرائيلية بشأن اجتياح رفح.. وأسر جنود تطالب بالامتناع عنه

20140111124014reup-2014-01-11t123916z_457035222_gf2e95o0vam03_rtrmadp_3_israel-sharon-death.h-730x438

فورين بوليسي: إسرائيل فشلت في استعادة الردع.. “كلب موشيه ديان المسعور لم يعد يخيف”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية