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الشرطة تنقل 30 ألف مسافر وتوقيف 68 مطلوبا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

السبت 04 مايو 2024 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تنقل 30 ألف مسافر وتوقيف 68 مطلوبا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي



اريحا / سما /

تنقل أكثر من 30 ألف مواطن ومواطنة وزائر، عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 68 مطلوبا، للقضاء، والنيابة العامة.

 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ 14713 شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 15470 شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

 

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة ذاتها على 68 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

 

وأضافت، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق للحالات المرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.

#الشرطة #مسافر #معبر الكرامة

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