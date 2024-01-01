  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد دعوته للحديث عن الإبادة في غزة.. فرنسا تمنع دخول الطبيب غسان أبو ستة أراضيها

السبت 04 مايو 2024 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد دعوته للحديث عن الإبادة في غزة.. فرنسا تمنع دخول الطبيب غسان أبو ستة أراضيها



باريس / سما /

قال الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة إن سلطات مطار شارل ديغول منعته من دخول فرنسا حيث كان يفترض أن يتحدث في مجلس الشيوخ، وذلك بذريعة أن ألمانيا فرضت عليه حظرا لعام كامل على دخوله لأوروبا.

 

وأضاف الطبيب الفلسطيني -الذي شهد جرائم الاحتلال في قطاع غزة بالأشهر الأولى من العدوان- أن أوروبا تحاول إسكات شهود الإبادة الجماعية في القطاع المحاصر، في حين تقتلهم إسرائيل داخل سجونها.

يذكر أن السلطات الألمانية منعت أبو ستة من دخول برلين، في شهر نيسانأبريل الماضي، وذلك لحضور مؤتمر داعم لفلسطين بعد تحقيقات معه استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، بعد توقيفه لدى وصوله إلى مطار برلين عند نقطة الجوازات.وأبلغ رجال الأمن الطبيب الفلسطيني بقرار منع دخوله إلى برلين لغاية نهاية شهر نيسانأبريل، وطلبوا منه حجز تذكرة العودة إلى لندن.

#فرنسا #غسان أبو ستة #الإبادة الجماعية #غزة

الأكثر قراءة اليوم

وفد حماس إلى القاهرة يحمل رسالة من السنوار

تل أبيب تعاقب السلطة الفلسطينية ردا على قطع تركيا لعلاقاتها التجارية مع "إسرائيل"

لوموند: كيف تعيد "إسرائيل" تشكيل قطاع غزة؟

هافينغتون بوست: بيان هام قريب لبايدن بشأن "إسرائيل" وغزة..

توقف إنشاء الرصيف الأمريكي قبالة شواطئ غزة مؤقتا

تقرير: الموساد نصب أجهزة تعرف على الوجوه في قطاع غزة

بعد التهديدات الإسرائيلية بالانتقام.. الجنائية الدولية تصدر تحذيرا غير عادي

الأخبار الرئيسية

الجيش

إعلام عبري: إسرائيل ترفض إنهاء الحرب ضمن أي صفقة مع حماس

التهدئة

القاهرة: تقدم ملحوظ في مفاوضات التهدئة بغزة

حماس واسرائيل

صحيفة عبرية: حماس وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار

سجون الاحتلال

حماس تدعو المواطنين لتحديث بيانات الأسرى في سجون الاحتلال

المقابر الجماعية

اجتماع لمجلس الأمن بشأن المقابر الجماعية في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية