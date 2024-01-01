بعد دعوته للحديث عن الإبادة في غزة.. فرنسا تمنع دخول الطبيب غسان أبو ستة أراضيها

باريس / سما /

قال الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة إن سلطات مطار شارل ديغول منعته من دخول فرنسا حيث كان يفترض أن يتحدث في مجلس الشيوخ، وذلك بذريعة أن ألمانيا فرضت عليه حظرا لعام كامل على دخوله لأوروبا.

وأضاف الطبيب الفلسطيني -الذي شهد جرائم الاحتلال في قطاع غزة بالأشهر الأولى من العدوان- أن أوروبا تحاول إسكات شهود الإبادة الجماعية في القطاع المحاصر، في حين تقتلهم إسرائيل داخل سجونها.

يذكر أن السلطات الألمانية منعت أبو ستة من دخول برلين، في شهر نيسانأبريل الماضي، وذلك لحضور مؤتمر داعم لفلسطين بعد تحقيقات معه استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، بعد توقيفه لدى وصوله إلى مطار برلين عند نقطة الجوازات.وأبلغ رجال الأمن الطبيب الفلسطيني بقرار منع دخوله إلى برلين لغاية نهاية شهر نيسانأبريل، وطلبوا منه حجز تذكرة العودة إلى لندن.