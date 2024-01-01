  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: العدوان على غزة مستمر كحرب على النساء

السبت 04 مايو 2024 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: العدوان على غزة مستمر كحرب على النساء



غزة / سما /

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ،إن إسرائيل تواصل استهداف النساء في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

وقالت (أونروا) في بيان صحفي نشرته على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي إن "الحرب في غزة مستمرة كحرب على النساء"، مضيفة أن أكثر من 10 آلاف امرأة قتلن، وأصيبت 19 ألف امرأة أخرى جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة".

 

وأضافت الوكالة الأممية أنه في المتوسط يفقد 37 طفلا في غزة أمهاتهم كل يوم.

 

وأوضحت الأونروا أن ظروف الحياة "مروعة" بشكل خاص لأكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع في قطاع غزة، حيث يواجهن صعوبات في الوصول إلى المياه والمرافق الصحية.

#الأونروا #النساء

الأكثر قراءة اليوم

وفد حماس إلى القاهرة يحمل رسالة من السنوار

تل أبيب تعاقب السلطة الفلسطينية ردا على قطع تركيا لعلاقاتها التجارية مع "إسرائيل"

لوموند: كيف تعيد "إسرائيل" تشكيل قطاع غزة؟

هافينغتون بوست: بيان هام قريب لبايدن بشأن "إسرائيل" وغزة..

توقف إنشاء الرصيف الأمريكي قبالة شواطئ غزة مؤقتا

تقرير: الموساد نصب أجهزة تعرف على الوجوه في قطاع غزة

بعد التهديدات الإسرائيلية بالانتقام.. الجنائية الدولية تصدر تحذيرا غير عادي

الأخبار الرئيسية

التهدئة

القاهرة: تقدم ملحوظ في مفاوضات التهدئة بغزة

حماس واسرائيل

صحيفة عبرية: حماس وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار

المقابر الجماعية

اجتماع لمجلس الأمن بشأن المقابر الجماعية في غزة

طولكرم

طولكرم: انتشال جثمان شهيد من منزل حاصره وهدمه الاحتلال واشتباك مسلح مستمر

هافينغتون بوست: بيان هام قريب لبايدن بشأن "إسرائيل" وغزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية