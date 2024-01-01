الأونروا: العدوان على غزة مستمر كحرب على النساء

غزة / سما /

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ،إن إسرائيل تواصل استهداف النساء في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت (أونروا) في بيان صحفي نشرته على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي إن "الحرب في غزة مستمرة كحرب على النساء"، مضيفة أن أكثر من 10 آلاف امرأة قتلن، وأصيبت 19 ألف امرأة أخرى جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة".

وأضافت الوكالة الأممية أنه في المتوسط يفقد 37 طفلا في غزة أمهاتهم كل يوم.

وأوضحت الأونروا أن ظروف الحياة "مروعة" بشكل خاص لأكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع في قطاع غزة، حيث يواجهن صعوبات في الوصول إلى المياه والمرافق الصحية.