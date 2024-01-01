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صحيفة عبرية: حماس وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار

السبت 04 مايو 2024 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: حماس وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار



القدس / سما /

قالت يديعوت احرونوت العبرية إن حركة حماس رضيت وقبلت بالمقترح المصري المعروض عليها وعلى اسرائيل، وطالبت بضمانات أمريكية موثوقة.

وأضافت الصحيفة أن حماس حصلت على وعد أمريكي بأن الهدنة المؤقتة سيتحول لوقف إطلاق نار دائم.

من جانبه قال موقع والا العبري إن وفداً من حماس سيصل إلى القاهرة اليوم السبت لتقديم إجابة رسمية نيابة عن الحركة بشأن الاقتراح المصري بشأن صفقة الأسرى.

وأضاف الموقع أن المسؤولين الإسرائيليين ينتظرون الرد الرسمي، ولاحظوا من المؤشرات التي لديهم، إن حماس ستوافق على تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة دون التزام رسمي من إسرائيل بإنهاء الحرب، لكنها ستضع شروطا صارمة فيما يتعلق بعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطالب بهم بالمقابل”.

وتابع الموقع أن”رد حماس من المتوقع أن يكون “نعم”، ولكن يتضمن شروطا صعبة للغاية، وعلى حد قول مسؤول اسرائيلي فإن حماس لن تغلق الباب أمام استمرار المفاوضات، بل ستستمر في وضع شروط قاسية”.

وقال المسؤول “إنهم مستعدون للتوصل إلى اتفاق سيكون بشروط قريبة من مطالبهم مع القليل من المرونة”.

وبين أن “السؤال الرئيسي كان وما زال هو ما إذا كانت حكومة نتنياهو تريد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى مقابل الأثمان المطلوبة”.

#المقترح المصري #وقف إطلاق النار #حماس

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