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اجتماع لمجلس الأمن بشأن المقابر الجماعية في غزة

السبت 04 مايو 2024 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع لمجلس الأمن بشأن المقابر الجماعية في غزة



غزة / سما /

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، خلال الأسبوع الجاري، اجتماعا مغلقا بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة، بطلب من جمهورية الجزائر.

ولم يتم الإعلان لغاية الآن عن الشخصية التي ستقوم بإحاطة الأعضاء حول موضوع الاجتماع الذي قد يكون يوم الثلاثاء، الموافق السابع من أيار/مايو الجاري.

وطالبت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيرش بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن المقابر الجماعية داخل مستشفيين في قطاع غزة، وهما: مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومجمع ناصر الطبي بخان يونس.

حيث تم اكتشاف مقبرتين في مجمع الشفاء، والعثور على 500 جثمان، فيما اكتشف ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، وعثر على 395 جثمانا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

#غزة #مجلس الأمن #المقابر الجماعية

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