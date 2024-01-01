تطورات اليوم الـ211 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 211 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 26 شهيدا و51 اصابة خلال ال24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى34622 شهيدا و77867 اصابة وتزداد الامال في قطاع غزة بقرب التوصل إلى وقف اطلاق نار قريب رغم استمرار الغارات الاسرائيلية العنيفة على مختلف مناطق قطاع غزة.



جنوب القطاع



وأغارت الطائرات الاسرائيلية مجددا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف استهدف شقتين سكنيتين في حي الجنينة شرق رفح إضافة إلى اصابة أعداد اخرى.

وقصفت طائرة إسرائيلية منزل لعائلة معمر في بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح.

وأعلن الدفاع المدني انتشال جثامين 7 شهداء من خانيونس جنوبي قطاع غزة ارتقوا خلال اجتياح المدينة قبل شهرين.

ودمر طيران الاحتلال مبنى بلدية عبسان بغارة جوية.



وسط قطاع غزة



وجددت طائرات الاحتلال قصفها

لمناطق مختلفة في وسط قطاع غزة.

واستشهد اثنين من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة البلبيسي في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت منزلاً لعائلة الباز في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة البصة غربي دير البلح وسط قطاع غزة.



غزة والشمال



وارتقى سبعة شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الحوراني بشارع أحمد ياسين في منطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة.

واصيب طفلين بقصف طيران الاحتلال محيط مسجد أبو الخير في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية اللجان الشعبية لتأمين المساعدات في منطقة التعليم شمالي قطاع غزة ما أدى لاصابة عدد منهم.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستشهد مواطن ومصابون إثر سقوطهم من مبنى مدمر أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات أسقطت جوًا شمال غربي غزة.