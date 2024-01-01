الطقس: أجواء غائمة اليوم وأمطار متفرقة غدا

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف ومعتدلا نهارا بارداً نسبياً في ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج .

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا في المرتفعات الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بارداً نسبياً نهارا وبارداً في ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وهناك فرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج .

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا بارداً نسبياً نهارا بارداً في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج .

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا وفي ساعات الصباح فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من المعدل العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.