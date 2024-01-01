  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مشرعون ديمقراطيون لبايدن: هناك أدلة كافية على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي

السبت 04 مايو 2024 05:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشرعون ديمقراطيون لبايدن: هناك أدلة كافية على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي



واشنطن/سما/

قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات “تثير الشكوك” في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية.

وكان بايدن قد أصدر في فبراير/ شباط مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.

وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و”قيودا تعسفية” على المساعدات مما أعاق الإمدادات.

وكتب المشرعون “نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة”.

وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير شباط أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يلتزم بالقانون الدولي.

وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”.

وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار “معالجة” الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية، وفقا للمذكرة.

(رويترز)

الأكثر قراءة اليوم

تل أبيب تعاقب السلطة الفلسطينية ردا على قطع تركيا لعلاقاتها التجارية مع "إسرائيل"

لوموند: كيف تعيد "إسرائيل" تشكيل قطاع غزة؟

تقرير: الموساد نصب أجهزة تعرف على الوجوه في قطاع غزة

بعد التهديدات الإسرائيلية بالانتقام.. الجنائية الدولية تصدر تحذيرا غير عادي

توقف إنشاء الرصيف الأمريكي قبالة شواطئ غزة مؤقتا

جيروزاليم بوست: نتنياهو يفضل سلطة حماس في غزة

نتنياهو يهدد بايدن بلبنان ورفح

الأخبار الرئيسية

هافينغتون بوست: بيان هام قريب لبايدن بشأن "إسرائيل" وغزة..

66357c584c59b701e65cdfc2

واشنطن بوست: الولايات المتحدة دعت قطر لطرد "حماس" إن رفضت الصفقة مع "إسرائيل"

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

نيويورك تايمز: المسؤولون الإسرائيليون يدرسون تقاسم السلطة في غزة مع الدول العربية بعد الحرب

وفد حماس إلى القاهرة يحمل رسالة من السنوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية