واشنطن بوست: الولايات المتحدة دعت قطر لطرد "حماس" إن رفضت الصفقة مع "إسرائيل"

واشنطن/سما/

أفادت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة دعت قطر لطرد حركة "حماس" من أراضيها في حال رفضت الحركة الاتفاق مع إسرائيل بشأن صفقة تبادل المحتجزين.

وأشار مسؤول أمريكي في حديث للصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نقل رسالة بهذا الصدد إلى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أبريل الماضي.

وحسب الصحيفة، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر التهديد بطرد "حماس" وسيلة محتملة للضغط على الحركة، لكن المسؤولين والمحللين يحذرون من أن إغلاق المكتب السياسي لـ"حماس" في قطر سيعقد الاتصالات مع قيادات الحركة.

وحذر السفير الأمريكي السابق في قطر باتريك ثيروس من أن طرد "حماس" من الدوحة سيكون "كابوسا" بالنسبة للبيت الأبيض، إذ أنه سيجعل أي مفاوضات مستقبلية مستحيلة.

ويأتي ذلك على خلفية التوقعات بوصول وفد "حماس" إلى القاهرة يوم السبت لمواصلة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.