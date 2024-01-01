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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

السبت 04 مايو 2024 02:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة



غزة/سما/

 استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت انقاض المنزل المستهدف.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلاً يعود لعائلة أبو العينين في شارع الفالوجة في حي الجنينة شرق رفح، ما اسفر عن استشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال.

وفي السياق ذاته، استشهد مواطنان، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة البلبيسي شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

و قالت فرق الانقاذ إنها انتشلت جثامين 7 شهداء من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 34,622 مواطنا، غالبيتهم من النساء والاطفال، وإصابة أكثر من 77,867 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والانقاذ الوصول إليهم.

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