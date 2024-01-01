قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم

طولكرم/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمال المدينة.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام عدد من الآليات ترافقها جرافة عسكرية المدينة من محورها الغربي، متجهة الى ضاحية شويكة، مرورا بقرية الجاروشية.

واضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط دوار الجعرون، القريب من ضاحية شويكة، سمعت خلالها اصوات اطلاق كثيف للأعيرة النارية، دون ان يبلغ عن اصابات.

ويأتي اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم، في الوقت الذي تواصل فيه محاصرة احد المنازل في بلدة دير الغصون شمال المحافظة .