  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم

السبت 04 مايو 2024 01:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم



طولكرم/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمال المدينة.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام عدد من الآليات ترافقها جرافة عسكرية المدينة من محورها الغربي، متجهة الى ضاحية شويكة، مرورا بقرية الجاروشية.

واضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط دوار الجعرون، القريب من ضاحية شويكة، سمعت خلالها اصوات اطلاق كثيف للأعيرة النارية، دون ان يبلغ عن اصابات.

ويأتي اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم، في الوقت الذي تواصل فيه محاصرة احد المنازل في بلدة دير الغصون شمال المحافظة .

الأكثر قراءة اليوم

تل أبيب تعاقب السلطة الفلسطينية ردا على قطع تركيا لعلاقاتها التجارية مع "إسرائيل"

لوموند: كيف تعيد "إسرائيل" تشكيل قطاع غزة؟

تقرير: الموساد نصب أجهزة تعرف على الوجوه في قطاع غزة

بعد التهديدات الإسرائيلية بالانتقام.. الجنائية الدولية تصدر تحذيرا غير عادي

توقف إنشاء الرصيف الأمريكي قبالة شواطئ غزة مؤقتا

جيروزاليم بوست: نتنياهو يفضل سلطة حماس في غزة

نتنياهو يهدد بايدن بلبنان ورفح

الأخبار الرئيسية

شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

مسؤولون إسرائيليون يدرسون تقاسم السلطة مع الدول العربية في غزة

وفد حماس إلى القاهرة يحمل رسالة من السنوار

البيت الأبيض: لم نطلع بعد على خطة شاملة لاجتياح رفح

قلق في الكابينت: هل يطمح نتنياهو للعثور على “الفردة الأخرى” لحذاء السنوار؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية