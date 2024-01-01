بايدن يستقبل العاهل الأردني “الأسبوع المقبل”

واشنطن/سما/

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “الأسبوع المقبل” في البيت الأبيض، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار الجمعة.

وقالت المتحدثة إن الاستقبال سيكون بمثابة “اجتماع خاص” سينشر البيت الأبيض بعد انتهائه بيانا رسميا حول فحواه، دون إعلان أي موعد محدد.

ويأتي الإعلان في وقت دخلت فيه المحادثات بشأن هدنة في غزة والإفراج عن محتجزين في القطاع، مرحلة حرجة.

ويسود ترقّب لرد حماس الرد على المقترح الإسرائيلي الأخير.

لكن الحركة الفلسطينية اتّهمت الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لعرقلة تلك الجهود مما أثار الشكوك بشأن التوصل قريبا لاتفاق يفضي إلى وقف لإطلاق النار.

والأردن الذي يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، معرّض على نحو كبير لتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المملكة بالتزامن مع مغادرة أول قافلة من المساعدات الإنسانية الأردنية إلى قطاع غزة عبر معبر إيريز (بيت حانون) الذي أعادت إسرائيل فتحه.

وفي منتصف نيسان/أبريل، أسقط الأردن مسيّرات إيرانية كانت متّجهة إلى إسرائيل.

وفي حين تعمل المملكة بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، تسعى عمّان إلى تجنب تداعيات نزاع محتمل.