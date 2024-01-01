البيت الأبيض: لم نطلع بعد على خطة شاملة لاجتياح رفح

واشنطن/سما/

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تطلع بعد على خطة شاملة للهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.



وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "لذلك ما يمكنني قوله هو، وكنا واضحين للغاية، أننا لم نر خطة شاملة فيما يتعلق بتفكيرهم بشأن عمليات رفح".



وأكدت جان بيير أن إدارة بايدن لن تدعم عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح، وأن اهتمامها الرئيسي هو حماية أرواح الفلسطينيين الأبرياء.



وأوضحت: "نحن نتفهم أنهم (إسرائيل) يريدون تفكيك حركة "حماس" وندرك أن ذلك يمثل أولوية، ونحن بالتأكيد نقدّر ذلك، ونريد أيضا التأكد من أن حياة 1.5 مليون شخص، أرواح الفلسطينيين، الذين يبحثون عن ملجأ هناك بأنهم محميين، ونعتقد أن هناك طريقة للقيام بذلك".

وفي سياق متصل، نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر، أن "إسرائيل" أطلعت إدارة بايدن في الأيام الأخيرة على أحدث أفكارها بشأن إجلاء المدنيين من رفح

وبحسب المصادر، فإن ما عرضته إسرائيل ليس خطة نهائية وركز على حركة المدنيين خارج رفح دون التفاصيل العسكرية.

ولفتت المصادر إلى أن المعلومات لم تكن كافية لتقرر إدارة بادين إن كان لدى إسرائيل خطة لرفح مقبولة وقابلة للتنفيذ.