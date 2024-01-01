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الصحة العالمية تحذر من "حمام دم" إذا اجتاحت إسرائيل رفح

الجمعة 03 مايو 2024 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تحذر من "حمام دم" إذا اجتاحت إسرائيل رفح



غزة/سما/

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الجمعة من أن هجوما عسكريا إسرائيليا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "قد يؤدي إلى حمام دم"، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وقال غيبرييسوس عبر منصة "إكس": "تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق عميق من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة، قد تؤدي إلى حمام دم، وتزيد من إضعاف النظام الصحي المعطوب أصلا".


في الوقت الحالي، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف المدينة التي يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهاجمتها برا "للقضاء" على آخر كتائب "حماس".

وقد طلبت دول أوروبية والأمم المتحدة والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، من نتنياهو التخلي عن فكرة الهجوم البري على المدينة.

بالإضافة إلى الخسائر البشرية، فإن الهجوم سيكون بمثابة "ضربة قوية للعمليات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة" لأن معبر رفح "يقع في قلب العمليات الإنسانية"، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركه الجمعة في جنيف.

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