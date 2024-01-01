جيش الاحتلال: مستوطن كان يُعتقد أسره في غزة تبين مقتله في هجوم أكتوبر (صورة)

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال أن مستوطنا كان يعتقد أنه أسير في قطاع غزة، تبين أنه ضمن القتلى الذين سقطوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وأعلن الاحتلال الجمعة، أن تحليلا للحمض النووي خضعت له جثة عُثر عليها بعد الهجوم تبيّن أنها تعود لمستوطن كان يُعتقد أنه أسير في غزة.



وقال الاحتلال في بيان، إنه أبلغ عائلة إلياكيم ليبمان، أنه قُتل ضمن قتلى هجوم أكتوبر المباغت الذي شنته فصائل فلسطينية على مستوطنات محاذية لقطاع غزة.



وأوضح "الجيش" أن التأكد من هوية ليبمان، تم عبر عملية مشتركة شارك فيها "الجيش" و"المعهد الوطني للطب الشرعي"، وشملت إجراء تحليل للحمض النووي.







وقبل التأكد من أن ليبمان، لم يكن أسيرا في غزة، كانت وسائل إعلام عبرية تتحدث عن بقاء 133 إسرائيليا لدى الفصائل الفلسطينية في غزة ضمن مجموعة تزيد عن 240 أسرتهم الفصائل.



ومن إجمالي أسرى هذا الهجوم، تقول "حماس" إن 70 منهم قُتلوا في غارات جوية عشوائية شنتها طائرات الاحتلال خلال حربها الحالية على غزة، فيما أفرجت الحركة الفلسطينية عن 105 خلال صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.