  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القسام" تبث تسجيلا لقصفها مواقع إسرائيلية من جنوب لبنان (شاهد)

الجمعة 03 مايو 2024 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تبث تسجيلا لقصفها مواقع إسرائيلية من جنوب لبنان (شاهد)



غزة/سما/

بثت كتائب القسام تسجيل فيديو لرشقات صاروخية أطلقتها قبل أيام صوب مواقع للاحتلال، انطلاقا من جنوب لبنان.

ويظهر في التسجيل إطلاق دفعات كبيرة من الصواريخ من مرابض أرضية صوب مواقع ومستوطنات للاحتلال شمال فلسطين المحتلة، في إطار مساندة المقاومة في قطاع غزة.
 


وكانت "كتائب القسام" قصفت الاثنين الماضي مواقع ومقرات لقوات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، انطلاقا من جنوب لبنان.

وقالت "القسام" في بيان سابق، إنها قصفت من جنوب لبنان "مقر قيادة اللواء الشرقي 769، معسكر جيبور، شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة؛ رداً على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة".
 

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها القسام مواقع إسرائيلية، فقد أعلنت مرارا منذ الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قصفها مواقع لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت الأسبوع الماضي عن دمار هائل طال إحدى المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، تزامنا مع رشقات صاروخية متواصلة صوب مواقع الاحتلال، حيث يكثف حزب الله وفصائل أخرى لبنانية وفلسطينية قصفه لمواقع على الحدود.

الأكثر قراءة اليوم

تل أبيب تعاقب السلطة الفلسطينية ردا على قطع تركيا لعلاقاتها التجارية مع "إسرائيل"

تقرير: الموساد نصب أجهزة تعرف على الوجوه في قطاع غزة

بعد التهديدات الإسرائيلية بالانتقام.. الجنائية الدولية تصدر تحذيرا غير عادي

الحرب على غزة : تركيا تعلن رسميا قطع جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل

نتنياهو يهدد بايدن بلبنان ورفح

جيروزاليم بوست: نتنياهو يفضل سلطة حماس في غزة

صحيفة أمريكية تتحدث عن انتصار السنوار في الحرب وهدفه النهائي من وراء أي صفقة مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

قلق في الكابينت: هل يطمح نتنياهو للعثور على “الفردة الأخرى” لحذاء السنوار؟

000_33Y283F-780x470

جيش الاحتلال: مستوطن كان يُعتقد أسره في غزة تبين مقتله في هجوم أكتوبر (صورة)

أولمرت: "إسرائيل" لن تخرج منتصرة.. وعلى الملايين ملء الشوارع احتجاجاً

توقف إنشاء الرصيف الأمريكي قبالة شواطئ غزة مؤقتا

تل أبيب تعاقب السلطة الفلسطينية ردا على قطع تركيا لعلاقاتها التجارية مع "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية