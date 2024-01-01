"القسام" تبث تسجيلا لقصفها مواقع إسرائيلية من جنوب لبنان (شاهد)

غزة/سما/

بثت كتائب القسام تسجيل فيديو لرشقات صاروخية أطلقتها قبل أيام صوب مواقع للاحتلال، انطلاقا من جنوب لبنان.



ويظهر في التسجيل إطلاق دفعات كبيرة من الصواريخ من مرابض أرضية صوب مواقع ومستوطنات للاحتلال شمال فلسطين المحتلة، في إطار مساندة المقاومة في قطاع غزة.





وكانت "كتائب القسام" قصفت الاثنين الماضي مواقع ومقرات لقوات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، انطلاقا من جنوب لبنان.



وقالت "القسام" في بيان سابق، إنها قصفت من جنوب لبنان "مقر قيادة اللواء الشرقي 769، معسكر جيبور، شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة؛ رداً على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة".



وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها القسام مواقع إسرائيلية، فقد أعلنت مرارا منذ الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قصفها مواقع لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت الأسبوع الماضي عن دمار هائل طال إحدى المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، تزامنا مع رشقات صاروخية متواصلة صوب مواقع الاحتلال، حيث يكثف حزب الله وفصائل أخرى لبنانية وفلسطينية قصفه لمواقع على الحدود.