مدير سي آي إيه في القاهرة لحضور اجتماعات بشأن غزة

القاهرة/سما/

قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية في مطار القاهرة الدولي إن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وصل إلى القاهرة لحضور اجتماعات بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتبذل مصر، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة، جهودا حثيثة للتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في سبيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

حماس: نتنياهو ينسف آفاق الهدنة

اتّهم مسؤول في حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، بالسعي الى نسف آفاق أي هدنة في الحرب الدائرة في غزة منذ نحو سبعة أشهر، من خلال تصريحاته المهدّدة بشنّ هجوم بري على رفح.



وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران في حديث لوكالة فرانس برس "نحن نجري حوارات داخلية في قيادة حماس وأيضاً مع الفصائل المختلفة بخاصة في المقاومة التي تشارك في القتال في هذه المعركة" قبل عودة المفاوضين إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة.



لكنّه حذّر من أن نتنياهو الذي "يصرّح علناً بأنه سيقوم باجتياح رفح بغض النظر عن نتيجة التفاوض وسواء تم الاتفاق أو لا"، إنما يسعى "بتصريحاته المتكررة أخيرا" إلى "إفشال أي امكانية لعقد اتفاق".

وأوضح بدران أن "نتنياهو كان هو المعطّل لكل جولات الحوار السابقة أو التفاوض السابق، ومن الواضح أنه ما زال، أي أنه غير معني بالوصول إلى اتفاق.. لذلك يقول كلاما في الإعلام لإفشال هذه الجهود المبذولة حاليا".

وعرض الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون مقترحا ينص على هدنة لمدة أربعين يوما تشمل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة وفلسطينيين في سجون إسرائيلية وزيادة المساعدات إلى القطاع.

وشدّد بدران على أن الحركة الفلسطينية "تصر أولا على وقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب كامل وشامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة".

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنه اتفق ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على استكمال المباحثات لإنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر بما يحقق "مطالبنا ويوقف العدوان".

كما أكد أن وفدا من الحركة سيزور مصر "في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية.