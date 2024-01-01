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وول ستريت جورنال: "إسرائيل" تمهل حماس أسبوعاً لقبول مقترح الهدنة قبل بدء هجوم رفح

الجمعة 03 مايو 2024 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وول ستريت جورنال: "إسرائيل" تمهل حماس أسبوعاً لقبول مقترح الهدنة قبل بدء هجوم رفح



القدس المحتلة/سما/

منحت "إسرائيل" حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وإلا فإنها ستبدأ عملية عسكرية في رفح، حسب ما نقلت مصادر لـ"وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة إن حماس تسعى إلى هدنة طويلة الأمد وضمانات من الولايات المتحدة بأن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار.

وأعرب مسؤولو حماس عن مخاوفهم من أن الاقتراح الأخير لا يزال غامضا للغاية ويمنح إسرائيل مجالا لاستئناف القتال.

وأضافت وول ستريت جورنال أن مصر دعت كبار مسؤولي حماس للعودة إلى القاهرة في الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد ذكرت الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أكمل استعداداته للعملية المنتظرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن رئيس الأركان وافق على خطط العملية في المعقل الأخير لحماس في قطاع غزة، فيما يقدر الجيش الإسرائيلي أنه خلال الـ48 إلى الـ72 ساعة القادمة "سيتم اتخاذ القرار الذي سيشكل نهاية الحملة في قطاع غزة".


وتابع أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة: إما صفقة رهائن مع حماس، أو دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح.

يأتي ذلك فيما تواصل الولايات المتحدة معارضة أي عملية عسكرية في رفح، قائلة إنها ستضيف أبعادا كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "متفائلة" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن بايدن وفريقه للأمن القومي يرون أن "هناك نافذة ضيقة لإبرام اتفاق من شأنه أن يوقف الحرب في غزة مؤقتا على الأقل، وربما ينهيها إلى الأبد".

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