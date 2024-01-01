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الشرطة الفرنسية تقتحم جامعة “سيانس بو” لتفريق طلاب مؤيدين لفلسطين (فيديوهات)

الجمعة 03 مايو 2024 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفرنسية تقتحم جامعة “سيانس بو” لتفريق طلاب مؤيدين لفلسطين (فيديوهات)



باريس/سما/

اقتحمت قوات الشرطة الفرنسية، الجمعة، جامعة العلوم السياسية العريقة في باريس “سيانس بو” لإخراج عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين.

وقالت إحدى الطالبات في تصريحات للصحافيين، إن “زهاء 50 طالبا كانوا لا يزالون في المكان” مع بدء دخول قوات الشرطة إلى المبنى، بعد نحو أسبوع من بدء تحركات طالبية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مشابهة لتحركات شهدتها جامعات في دول عدة أبرزها الولايات المتحدة.

من جهتها، أكدت الحكومة الفرنسية أن “الحزم كامل وسيبقى كاملاً”، مع تدخل الشرطة لفضّ اعتصام الطلاب في “سيانس بو”.

وقالت الحكومة: “في ما يتعلق بالوضع في المؤسسات (الجامعية)، أمكن حلّ بعضها عن طريق الحوار. في ما يتعلّق بأخرى، تمّ تقديم طلبات من قبل رؤساء الجامعات وتدخلت قوات إنفاذ القانون على الفور”. وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالمعهد العريق في العاصمة، طلب رئيس الحكومة غابريال أتال “التدخل ما إن يقدّم مدير” المعهد طلبا بذلك.

(أ ف ب)

 
 

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