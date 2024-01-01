"إسرائيل" تجري مناورة "مباغتة" تحاكي الهجوم على حدود لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه أجرى مناورة "مباغتة" تحاكي الهجوم على حدود لبنان، شملت نشرا سريعا للمدافع لأغراض هجومية.

وقال في بيان إنه أجرى "خلال الأسبوع الماضي مناورة مباغتة تم خلالها التمرن على سيناريوهات متنوعة" تتعلق بالمواجهات الدائرة مع فصائل المقاومة في لبنان على الحدود الشمالية.

وأوضح أن المناورة شملت "نشرا سريعا للمدافع لأغراض هجومية"، مبينا أنها تهدف لـ"محاكاة القتال في سيناريوهات قتالية مختلفة" على الحدود اللبنانية في مواجهة حزب الله.

وأشار إلى أن "جنود لواء 282 يقومون بمهام دفاعية وهجومية على الحدود الشمالية منذ ثلاثة أشهر، بعد قتالهم على الجبهة الجنوبية" في إشارة للحرب في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيانه: "منذ نشوب الحرب أطلقت قوات المدفعية على الحدود الشمالية آلاف أنواع الذخيرة صوب آلاف الأهداف المعادية، كجزء من سلسلة متواصلة من العمليات والهجمات المخطط لها على بنى تحتية وأهداف تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية".