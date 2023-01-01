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الاحتلال يبقي على 53 صحفيا فلسطينيا في سجونه

الجمعة 03 مايو 2024 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبقي على 53 صحفيا فلسطينيا في سجونه



رام الله/سما/

كشفت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، الجمعة، أن إسرائيل تبقي على 53 صحفيا في سجونها، بينهم 43 اعتقلوا بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكومية)، صدر بمناسبة يوم العالمي لحرية الصحافة واطلعت عليه الأناضول.

وأوضح البيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 53 صحفيا في سجونه ومعسكراته، بينهم 43 اعتقلوا بعد تاريخ 7 أكتوبر".

وبيّن أن القوات الإسرائيلية اعتقلت واحتجزت إجمالا بعد اندلاع الحرب "70 صحفيا أبقت منهم 43 في سجونها"، دون تحديد ملابسات اعتقالهم أو الأماكن التي ألقت فيها القوات الإسرائيلية القبض عليهم.

وفي السياق، أشار البيان إلى أن "4 صحفيين من قطاع غزة لا يزالون رهن الإخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم أو توضيح أي معطيات بشأنهم، منهم اثنان جرى اعتقالهم في بداية العدوان".

وذكر أن الاختفاء القسري طال الصحفيين "نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد، بالإضافة إلى صحفيين اثنين جرى اعتقالهما من مستشفى الشفاء في غزة، خلال العدوان الواسع الذي تعرض له المشفى، وهما: محمود زياد عليوة، ومحمد صابر عرب".

واعتبرت المؤسسات الفلسطينية في بيانها أن عمليات الاعتقال أبرزت "السياسات الممنهجة التي استخدمتها منظومة الاحتلال على مدار عقود طويلة بحقّ الصحفيين الفلسطينيين".

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ديسمبر/ كانون الأول 1993، ومنذ ذلك الحين يُحتفل به في 3 مايو/ أيار.

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