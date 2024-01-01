إصابة 5 جنود إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

كشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن إصابة 5 من جنوده خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك وفق معطيات رسمية نشرها الجيش على موقعه الإلكتروني، اطلعت عليها الأناضول.

وبحسب المعطيات، ارتفع عدد مصابي الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول إلى 3337، بينهم 1605 جنود أصيبوا منذ بداية الحرب البرية في 27 من الشهر ذاته.

وأشار الى أن من بين المصابين "517 إصاباتهم خطيرة، و885 متوسطة، و1935 طفيفة".

وكان آخر عدد لمصابي الجيش الإسرائيلي جراء الحرب، أعلن الخميس، وبلغ 3332، وفق المصدر ذاته.

وفي السياق، أفادت معطيات الجيش الرسمية بأن 608 ضباط وجنود قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 263 بالمعارك البرية في قطاع غزة.