نتنياهو: مصممون على إعادة جميع المختطفين

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن هناك جهودا كبيرة تبذل في مفاوضات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مؤكدا تصميم إسرائيل على إعادتهم جميعا، أحياء كانوا أم أمواتا.



وتحدث نتنياهو عن الجهود المبذولة في قضية المختطفين المحتجزين في قطاع غزة، قائلا: "إننا نبذل جهودا كبيرة". وأضاف في لقاء مع الناجين من "المحرقة" الذين سيشعلون منارات "ياد فاشيم": "لقد أعدنا النصف بالفعل. ونحن مصممون على إعادتهم جميعا.. الأحياء منهم والأموات.. نحن لا ننسى أحدا".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت فجر الجمعة أنها تأكدت من مقتل درور أور، أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وهو كان يعتبر حتى هذا الإعلان في عداد الأحياء.

ويأتي الإعلان عن مقتل درور أور بينما ينتظر الوسطاء القطريون والأمريكيون والمصريون رد حماس على مقترح جديد لهدنة مؤقتة يتخللها تبادل أسرى.

وفي أواخر نوفمبر التزمت إسرائيل وحماس هدنة استمرت أسبوعا وأطلقت خلالها الحركة سراح 105 رهائن، من بينهم 80 إسرائيليا، بينما أفرجت إسرائيل بالمقابل عن 240 فلسطينيا كانوا محتجزين في سجونها.

وبينما لا يزال 133 أسيرا محتجزا لدى حماس في غزة، تقول إسرائيل إن 35 منهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن 40 منهم فقط لا زالوا أحياء.