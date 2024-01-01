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اعتقال مستوطن مشتبه بقتل الفتى عمر حامد في بيتين

الجمعة 03 مايو 2024 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال مستوطن مشتبه بقتل الفتى عمر حامد في بيتين



القدس المحتلة/سما/

اعتقل الشاباك مستوطنا من مستوطنة "بيت إيل"، بشبهة قتل عمر أحمد حامد (17 عاما) من قرية بيتين، قرب رام الله، وينسب للمستوطن ارتكاب جريمة "قتل كعمل إرهابي.

وجرى استدعاء المستوطن للتحقيق لدى الشرطة أمس، الخميس، وفي أعقاب ذلك تم اعتقاله ونقله للتحقيق لدى الشاباك.


وتشير الشبهات إلى أن المستوطن ضالع بقتل الفتى حامد، في 12 نيسان/أبريل الماضي، خلال اعتداءات واسعة للمستوطنين في قرى فلسطينية خلال عمليات بحث عن فتى مستوطن، تم العثور على جثته، بينما تواصلت اعتداءات المستوطنين في الأيام التالية.

وبدأت اعتداءات المستوطنين بشكل واسع في قرى المغير ودوما وقصرا، قبل انتشار نبأ مقتل الفتى المستوطن، وشملت اعتداءات المستوطنين إحراق وتدمير بيوت وممتلكات فلسطينية.


وهاجم المستوطنون حينها عشر قرى فلسطينية، وأحرقوا 26 بيتا وقتلوا أربعة فلسطينيين، وأصيب 54 فلسطينيا آخر.

واعتقل خمسة مستوطنين إداريا، يوم الأحد الماضي. وقال مسؤول أمني إسرائيلي إنهم مشتبهين بالمشاركة في الاعتداءات ضد الفلسطينيين، وبتوجيه المعتدين في القرى الفلسطينية وإحراق ممتلكات فلسطينية، وأنه يتوقع أن يبقوا معتقلين لفترة ثلاثة حتى أشهر فقط

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