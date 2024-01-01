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هجوم عنيف على أردوغان بعد تعليق تركيا تجارتها مع "إسرائيل"

الجمعة 03 مايو 2024 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم عنيف على أردوغان بعد تعليق تركيا تجارتها مع "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاك الاتفاقيات الدولية بعد قرار أنقرة تعليق التجارة مع إسرائيل.

وقال كاتس في منشور على منصة "أكس": "أردوغان ينتهك الاتفاقيات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الدكتاتور، حيث يهمل مصالح الشعب التركي والشركات التركية متجاهلا اتفاقيات التجارة الدولية".
وأضاف أنه أصدر تعليماته بالبحث عن بدائل للتجارة مع تركيا.

وتابع: "لقد أوعزت للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية [ياكوف بليتشتاين] بإشراك جميع الأطراف المعنية في الحكومة على الفور لإيجاد بدائل عن التجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والاستيراد من الدول الأخرى. وستخرج إسرائيل من هذا الأمر باقتصاد قوي وجريء".

وكانت إسرائيل وتركيا قد أبرمتا اتفاقيات التجارة الحرة في منتصف التسعينيات.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أتراك أن تركيا علقت علاقاتها التجارية مع إسرائيل. مشيرين إلى أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات إلى إسرائيل والواردات منها.

ونوهت الوكالة بأن السلطات التركية لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية حول المسالة.

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