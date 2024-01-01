الطلبة البريطانيون ينظمون احتجاجات دعما لغزة (فيديو)

لندن/سما/

نظم العشرات من الطلاب المؤيدين لفلسطين احتجاجات في الجامعات في جميع أنحاء بريطانيا في وقفة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، على غرار الاعتصامات في جامعات الولايات المتحدة.

نصب المتظاهرون في جامعات مانشستر وليدز وبريستول وشيفيلد ونيوكاسل، الخيام ووضعوا لافتات مناهضة لإسرائيل، حيث دعوا إلى إنهاء العمل العسكري في قطاع غزة.

ملأ طلاب من جامعة مانشستر حديقة الجامعة باللافتات واللوحات والأعلام الفلسطينية لدعوة الجامعة إلى "إنهاء شراكتها مع الأنظمة التي تدعم إسرائيل".

وكُتب على إحدى اللافتات: "بريطانيا تدعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية".

وفي بريستول، ضغط الطلاب على جامعاتهم لقطع العلاقات مع شركات الأسلحة الإسرائيلية ودعم الدعوات لوقف إطلاق النار مع احتدام الحرب في غزة.

وتشكلت حشود كبيرة أيضا في نيوكاسل، حيث يقول الطلاب إن احتجاجهم "سيسلط الضوء على استراتيجية الاستثمار للجامعة وتواطئها في جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية".

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن الشرطة "ستحظى بدعمنا الكامل" لمعالجة الاضطرابات المحتملة إذا حاول الطلاب تكرار المظاهرات العنيفة التي شهدتها مؤخرا الجامعات الأمريكية.