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مستوطنون يهاجمون تجمع "عرب المليحات" في الضفة الغربية (فيديو)

الجمعة 03 مايو 2024 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون تجمع "عرب المليحات" في الضفة الغربية (فيديو)



أريحا/سما/

هاجم مستوطنون إسرائيليون اليوم الخميس، تجمع "عرب المليحات" البدوي شمال غرب مدينة أريحا الواقعة في الضفة الغربية.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح اليوم الخميس، إن "نحو 15 مستعمرا هاجموا تجمع عرب المليحات، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المواطنين، واعتدوا على المساكن".

وأشار إلى أن "المستعمرين أفرغوا 7 صهاريج مياه تعود للمواطنين في التجمع".

وبين الحين والآخر يعتدي المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية نددت سابقا بهذه الاعتداءات معتبرة ذلك خرقا لقرارات الشرعية الدولية.

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