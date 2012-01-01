"إسرائيل" تترقب التحركات "غير المعتادة" للجيش المصري على حدود غزة

القدس المحتلة/سما/

أولت وسائل الإعلام الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي اهتماما بتحركات الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة، خاصة بعد الإعلان عن تعزيز تواجد قواته على الحدود الفلسطينية.

وقالت قناة i24NEWS الإسرائيلية إن الجيش المصري يجري استعدادات مكثفة لمواجهة تحديات الأمن الحدودي في ظل التوترات الراهنة.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، عن ملاحظة تحركات غير عادية للجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة، في ظل مخاوف من احتمال حدوث اختراق جماعي للحدود بسبب النازحين من غزة والتي قد تشمل مسلحين.

وأفاد دورون كادوش، مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن هذا التعزيز العسكري المصري جاء نتيجة للخوف من احتمال شن هجوم إسرائيلي على مدينة رفح، ما قد يدفع بالنازحين وربما المسلحين إلى محاولة العبور إلى مصر.

فيما كشف تقارير إذاعة JDN الإسرائيلية أن الجيش المصري قد كثف تواجده في مناطق لم ينشط فيها خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت تلك المناطق تحت سيطرة الشرطة المدنية المصرية. الجيش المصري، وفقًا للتقارير، نشر مجموعة واسعة من الآليات العسكرية بما في ذلك ناقلات الجند المدرعة والدبابات على طول الحدود.

من جهته، يستعد الجيش الإسرائيلي أيضا لسيناريوهات محتملة قد تتكرر مماثلة لأحداث عام 2012، عندما تمكن مسلحون من اختراق الحدود من رفح إلى سيناء، وقاموا بسرقة ناقلة جند مصرية واستخدموها للتسلل إلى الأراضي المحتلة. هذا التحرك العسكري يأتي في سياق توتر متزايد ويشير إلى مدى القلق من احتمال تدهور الوضع الأمني في المنطقة.