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"الأونروا": 37 طفلا في غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم

الجمعة 03 مايو 2024 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": 37 طفلا في غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم



غزة/سما/

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن هناك "37 طفلا في قطاع غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي".

وكتبت الوكالة الأممية في حسابها على منصة "إكس" أن "ما يزيد على عشرة آلاف امرأة قتلن في قطاع غزة، بينما أصيبت 19 ألف امرأة أخرى، جراء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأضافت: "الأوضاع مروعة، تواجه أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع صعوبة بالغة في الحصول على المياه ومستلزمات النظافة الصحية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

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