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سموتريتش: السنوار يبحث عن اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة

الجمعة 03 مايو 2024 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: السنوار يبحث عن اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة



القدس المحتلة/سما/

ادعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن زعيم "حماس" يحيى السنوار يبحث عن تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، منتقدا أي زعيم إسرائيلي يوافق على مثل هذه الصفقة مع "حماس".


وكتب سموتريتش في منشور عبر منصة "إكس": "رئيس حماس يحيى السنوار لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، بل يدعو إلى تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة يتيح له ولجميع القتلة والجزارين والمغتصبين حصانة كاملة. كما أنه يمنع إسرائيل من القضاء على حماس، والسماح لهم بالاستعداد لمذبحتهم القادمة".

وأضاف: "أي زعيم إسرائيلي يوافق على ذلك بالتوقيع أو غض الطرف سيذكره العالم لأنه أهمل عمدا أمن مواطني إسرائيل"، داعيا إسرائيل إلى الانخراط الفوري في عملية عسكرية في رفح.

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