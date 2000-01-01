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اشتباكات بين مؤيدين لفلسطين وآخرين لـ"إسرائيل" في جامعة سيدني

الجمعة 03 مايو 2024 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات بين مؤيدين لفلسطين وآخرين لـ"إسرائيل" في جامعة سيدني



سيدني/سما/

اعتصم متظاهرون مؤيدون لفلسطين في عدة جامعات في أنحاء مختلفة من أستراليا اليوم الجمعة، واشتبك بعضهم مع متظاهرين مؤيدين لإسرائيل في مدينة سيدني.

وشارك المئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين اليوم الجمعة في احتجاج مضاد، مؤيد لإسرائيل في جامعة سيدني، أقدم جامعة في أستراليا، وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بوقوع شجار بين المجموعتين.

وتراجع أنصار الجانبين في وقت لاحق جراء الوجود الأمني المكثف.

وقال نائب رئيس جامعة سيدني، مارك سكوت، لشبكة "إيه بي سي": إن "هناك مساحة لمجموعتي المتظاهرين".

وأضاف: "قد يختلفون بشدة مع الأمور التي تمت مناقشتها، يمكننا استضافة تلك المحادثة ويجب أن نكون قادرين على القيام بذلك بطريقة لا تنطوي على تهديد".

اشتباكات بين مؤيدين لفلسطين وآخرين لإسرائيل في جامعة سيدني (صورة)
وأشار سكوت إلى أن "المتظاهرين لم يكونوا جميعهم من الطلاب، وأن بعضهم قد لا يكون ملتزما بالمشاركة السلمية والمثمرة".

وأكد: "نحن نعمل مع الأمن والشرطة".

وأقام الطلاب مخيمات في جامعات بالمدن الأسترالية الكبرى خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وطالب الطلاب الجامعات بـ"قطع جميع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل وقطع الشراكات البحثية مع شركات تصنيع الأسلحة".

ولم يتم إجراء أي اعتقالات، لأن أعمال العنف التي شهدتها بعض الجامعات الأمريكية لم تحدث في أستراليا.

وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية متصاعدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وكانت الشرطة الأمريكية قد اقتحمت أكثر من حرم جامعي وفضت اعتصامات داعمة لغزة، وسط تقارير عن اعتقال الكثير من الطلاب في أنحاء البلاد.

وشملت الاحتجاجات العاصمة واشنطن وولايات أخرى، فيما نددت منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات ضد المتظاهرين.

وذكرت وكالة "أ ب" أن قوات الأمن الأمريكية اعتقلت ما لا يقل عن 2000 شخص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بالجامعات في الولايات المتحدة.

 "أ ب"

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