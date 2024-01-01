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أكبر جامعة في المكسيك تنضم للاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين (فيديو)

الجمعة 03 مايو 2024 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكبر جامعة في المكسيك تنضم للاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين (فيديو)



مكسيكو/سما/

نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في مكسيكو الخميس خياما أمام "جامعة المكسيك الوطنية"، أكبر جامعة في البلاد احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووضع الطلاب فوق مخيمهم الاحتجاجي أعلاما فلسطينية ورددوا شعارات من بينها "عاشت فلسطين حرة!"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستنتصر".

ورفع المحتجون مطالب عدة، من بينها أن تقطع الحكومة المكسيكية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل.

وقالت فالنتينا بينو المشاركة في الاعتصام (19 عاما) لوكالة "فرانس برس": "نحن هنا لدعم فلسطين، والناس في فلسطين، والمخيمات (الطالبية) في الولايات المتحدة".

وبدورها، أعربت زميلتها خيمينا روساس (21 عاما) عن أملها في أن تنتشر عدوى هذا المخيم الاحتجاجي إلى جامعات أخرى في البلاد.

وفي الأسابيع الأخيرة شهدت ما لا يقل عن 30 جامعة أمريكية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

ويحاول المسؤولون عن الجامعات في أمريكا وأوروبا إيجاد توازن بين المحتجين الذي يرفعون لواء حرية التعبير ومعارضيهم الذي يقولون إن هذه التحركات أدت إلى انتشار خطاب كراهية وانبعاث معاداة السامية.

 ا ف ب

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