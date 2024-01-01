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"إسرائيل" تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى مدينة مالمو السويدية

الجمعة 03 مايو 2024 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى مدينة مالمو السويدية



القدس المحتلة/سما/

نصحت إسرائيل مواطنيها بعدم السفر إلى مالمو بين 7 و11 مايو، الفترة التي تستضيف فيها المدينة السويدية فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، محذرة إياهم من "خطر تعرضهم لهجمات".

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان: "في ضوء الدعوات التي أطلقت لمهاجمة يهود وإسرائيليين، ورغبة بعض الجهات بتنظيم تظاهرات مناهضة لإسرائيل، فإنه يخشى أن تستغل خلايا إرهابية التظاهرات والمناخ المناهض لتل أبيب لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين قصدوا السويد لحضور مسابقة "يوروفيجن".

وأضاف البيان: "بناء على ذلك فقد قرر رفع مستوى تحذير السفر إلى مالمو من المستوى 2 (تهديد محتمل) إلى المستوى 3 (تهديد معتدل).

وأوضح المجلس أن "رفع مستوى التحذير يتعلق حصرا بمدينة مالمو حيث تقيم جالية عربية كبيرة".

ودعا المجلس الإسرائيليين الذين يخططون حاليا للسفر إلى مالمو لحضور مسابقة "يوروفيجن" إلى "إعادة النظر في مخططاتهم".

وطلب المجلس من مواطنيه الذين سيسافرون رغم ذلك إلى مالمو أن "يحملوا على هواتفهم المحمولة تطبيقا طوره الجيش الإسرائيلي لتحذير سكان الدولة العبرية عند وقوع أي هجوم أو قصف، وذلك من أجل تلقي الإخطارات في الوقت الحقيقي في حال حصول أي طارئ".

ووعدت سلطات مدينة مالمو الأربعاء الماضي بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المسابقة.

وقدمت جهات عدة طلبات للتظاهر في المدينة "احتجاجا على مشاركة إسرائيل في المسابقة".

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" نصح المغنية عيدن غولان (20 عاما) التي تمثل إسرائيل في المسابقة بعدم مغادرة غرفتها أثناء إقامتها في مدينة مالمو.

وفي 10 أبريل، أعلن القائمون على مسابقة "يوروفيجن" عن إدانتهم للمضايقات عبر الإنترنت التي تتعرض لها عيدن غولان، المشاركة الإسرائيلية في المسابقة .

أ ف ب

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