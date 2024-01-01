سيناتور أمريكي يحذر "إسرائيل" من تقويض أمنها على يد نظائر لـ"حماس"

واشنطن/سما/

اعتبر عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي آدم سميث أن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة لن تؤدي إلى القضاء على جميع مقاتلي حركة "حماس"، وقد تؤدي أيضا إلى تطوير نظائر لها.

وقال سميث معلقا على التصرفات الإسرائيلية: "أشعر بقلق عميق لأنهم لا يفهمون أن الوضع الإنساني في غزة يقوض أمنهم على المدى الطويل واستراتيجيتهم الشاملة".



وأضاف أنه لن تتمكن إسرائيل من القضاء على جميع مقاتلي "حماس" و"يمكنهم خلق وضع يظهر فيه نظائر لحماس".

وشدد على أنه من الضروري وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.