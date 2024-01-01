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تقرير: الموساد نصب أجهزة تعرف على الوجوه في قطاع غزة

الجمعة 03 مايو 2024 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: الموساد نصب أجهزة تعرف على الوجوه في قطاع غزة



القدس / سما /

نصب الموساد أجهزة للتعرف على الوجوه تستند إلى الذكاء الاصطناعي في قطاع غزة، في محاولة للعثور على رهائن إسرائيليين محتجزين في القطاع وعلى مقاتلين في حركة حماس، حسبما ذكر تقرير صادر عن "مركز تراث الاستخبارات" الإسرائيلي أمس، الخميس.

​وتقوم هذه الأجهزة، التي زودها الموساد للجيش الإسرائيلي، بمسح وجوه المارة في نقاط العبور في قطاع غزة، بهدف التعرف على مقاتلي حماس. وبناء على ذلك يتم اعتقال أشخاص والتحقيق معهم. وادعى التقرير أن "المعتقلين يدلون بمعلومات كثيرة تساعد على استمرار القتال".

وأضاف التقرير أن هذه المهمة ملقاة على رئيس الموساد، دافيد برنياع، وشعبة "تيفيل" في الموساد، المسؤولة عن تطوير وتعزيز علاقات سياسية مع دول، كما أن الشاباك والجيش الإسرائيلي يشاركان في نصب هذه الأجهزة.

ويعمل الموساد في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بهدف محاولة رصد أماكن يتواجد فيها رهائن، رغم أنه لا يركز عملياته عادة في الساحة الفلسطينية. وفي موازاة ذلك، يواصل الموساد التركيز على مهماته الأساسية، وبينها جمع معلومات حول البرنامج النووي الإيراني ومحاولات لاستهدافه، إلى جانب متابعة تحركات حزب الله ومنظمات أخرى في لبنان، ومنع هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم.

وحسب التقرير، فإن الموساد يسعى إلى الوصول إلى "جهات ضالعة، بشكل مباشر أو غير مباشر" في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وأن هذه المطاردة ستستمر لسنوات مقبلة.

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