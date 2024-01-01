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الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 40 مليار دولار

الجمعة 03 مايو 2024 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 40 مليار دولار



غزة / سما /

قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو إن دي بي) عبد الله الدردري، إن إعادة إعمار غزة ستستغرق عقودا وتكلف أكثر من 40 مليار دولار.


وأوضح الدردري في لقائه مع الصحافيين عبر الإنترنت، الخميس، أن المرحلة الأولى من التعافي المبكر التي خطط لها البرنامج الإنمائي لغزة ستستغرق من 3 إلى 5 سنوات وستكلف من 2 إلى 3 مليارات دولار.


ولفت إلى أن تنفيذ خطة إعادة الاعمار طويلة المدى سيستغرق عقودا، وبتكلفة أكثر من 40 مليار دولار.


وأشار إلى أن مؤشر التنمية البشرية في فلسطين قد تراجع 20 عاما، بينما وصل هذا التراجع إلى 40 عاما في غزة، قائلا: “عدنا في غزة إلى الثمانينات تقريبا”.


ولفت إلى أنه يجب تنظيف حوالي 37 مليون طن من النفايات الصلبة في غزة، وأن 72 بالمئة من المنازل هناك دمرت.


وأكد أن حجم الدمار في مثل هذا الوقت القصير لم يسبق له مثيل.


وتطرق إلى القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن جميع فروع المصارف في غزة دمرت تقريبا، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبذل جهودا لحفظ النظام المصرفي من الانهيار.

#الأمم المتحدة #غزة #إعادة إعمار غزة #إعمار غزة

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