اعتقال مستوطن بشبهة قتل الفتى عمر حامد من رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مستوطنا يبلغ من العمر 35 عاما، من سكان مستوطنة "بيت ايل" شمال رام الله، بشبهة قتل الفتى الفلسطيني عمر حامد يوم الثاني عشر من الشهر الماضي.

وأفادت مصادر عبرية "بأن أجهزة الامن الإسرائيلية تنسب للمستوطن المذكور شبهة القتل على أساس عمل إرهابي".

وقالت نفس المصادر "إنه تم استدعاء المستوطن الذي يملك رخصة لحمل السلاح، للتحقيق في محطة للشرطة، ومن ثم تم اعتقاله ونقله للتحقيق لدى جهاز الأمن العام – الشاباك ".

كما قالت مصادر إعلامية عبرية " انه تنسب للمستوطن شبهات قتل القتى الفلسطيني خلال المواجهات التي وقعت في حينه في مناطق مختلفة في ظل أعمال البحث عن الفتى الإسرائيلي بنيامين احيميئير الذي تم العثور عليه مقتولا فيما بعد، وقد تخلل تلك المواجهات هجوم من قبل المستوطنين على قرى فلسطينية منها المغير ودوما، وقد تم خلال هذه المواجهات احراق 26 بيتا فلسطينيا وقتل خلال المواجهات 4 فلسطينيين ".

المحاميان الموكلان بالدفاع عن المشتبه به، اريئيل عطاري واساف غونين، قالا " ان موكلهما اعتقل بعد ان رفض التعاون مع رجال الشاباك ".