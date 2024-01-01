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اليونسكو تمنح جائزتها لحرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين في غزة

الجمعة 03 مايو 2024 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونسكو تمنح جائزتها لحرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين في غزة



غزة / سما /

منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الخميس جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 6 أشهر على قطاع غزة.

 

وقال رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين ماوريسيو فايبل "في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".

 

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إن الجائزة "تشيد بشجاعة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة".

 

ووفقا للجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، استشهد ما لا يقل عن 97 صحفيا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، منهم 92 صحفيا فلسطينيا.

#اليونسكو #غزة #الصحفيين

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