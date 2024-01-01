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“حماس” تثمن قرارات تركيا ضد إسرائيل “التي تنتصر للفلسطينيين”

الجمعة 03 مايو 2024 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
“حماس” تثمن قرارات تركيا ضد إسرائيل “التي تنتصر للفلسطينيين”



غزة / سما /

ثمنت حركة “حماس” الجمعة، القرارات التي اتخذتها تركيا “انتصارا للشعب الفلسطيني”، ومنها وقف التعامل التجاري مع إسرائيل والانضمام لدعوى “الإبادة الجماعية” ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية.


وقالت الحركة في بيان: “نثمن عاليا القرارات التي اتخذتها الجمهورية التركية مؤخرا انتصارا لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة مروّعة”.


وأضافت أن من هذه القرارات، وقف التعامل التجاري مع إسرائيل، والإعلان عن الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية.


والخميس، أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان على منصة “إكس”، وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.


وسبق ذلك، إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، قرار بلاده “الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”.

#حماس

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