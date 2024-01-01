  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محدث: الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من نابلس وجنين

الجمعة 03 مايو 2024 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث: الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من نابلس وجنين



الضفة الغربية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، 5 مواطنين من مدينة نابلس وجنين.

 

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت منازل في أحياء شارع 24، والتعاون، وقامت بتفتيشها، واعتقلت المواطنين عيد الدردوك، ومحمد العقروق.

 

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين خالد  ومحمد أحمد ملايشة، والشاب يوسف محمد فشافشة، وذلك عقب اقتحام البلدة ومحاصرة منازلهم من قبل وحدات خاصة من جيش الاحتلال متنكرة بمركبة تجارية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في البلدةً.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مداولات إسرائيلية حول عملية عسكرية بفيلادلفيا بديلة لاجتياح لرفح

يديعوت : خلاف خطير بين نتنياهو ورؤساء"الأجهزة الأمنية" حول الحرب على غزة ..

مسؤول مصري: تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة

حماس: وفد من الحركة سيزور مصر قريباً لاستكمال المفاوضات

تقديرات: أهالي غزة يحتاجون 16 عاما لإعادة بناء منازلهم المدمرة

الحرب على غزة : تركيا تعلن رسميا قطع جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل

57 نائبا ديمقراطيا يطالبون بايدن بقطع المساعدات عن إسرائيل

الأخبار الرئيسية

اجتياح رفح

تحليلات إسرائيلية: اجتياح رفح لن يغير وضع الحرب

السنوار

السنوار لديه 3 مطالب في المفاوضات الحالية بشأن تبادل الأسرى

درور أور

إسرائيل تؤكد مقتل أحد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة

تطورات اليوم الـ210 من العدوان الإسرائيلي على غزة

الحرب على غزة : تركيا تعلن رسميا قطع جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية