محدث: الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من نابلس وجنين

الضفة الغربية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، 5 مواطنين من مدينة نابلس وجنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت منازل في أحياء شارع 24، والتعاون، وقامت بتفتيشها، واعتقلت المواطنين عيد الدردوك، ومحمد العقروق.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين خالد ومحمد أحمد ملايشة، والشاب يوسف محمد فشافشة، وذلك عقب اقتحام البلدة ومحاصرة منازلهم من قبل وحدات خاصة من جيش الاحتلال متنكرة بمركبة تجارية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في البلدةً.